Due ricercati arrestati dalla polizia nel casertano

CASTEL VOLTURNO – Nell’ambito delle attività di controllo del territorio, la Polizia di Stato di Caserta ha arrestato due persone, destinatarie di sentenze definitive di condanna.

In particolare, poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Nola nei confronti di una donna 35enne, originaria della provincia di Napoli, per una condanna a circa due anni di reclusione, colpevole di aver commesso, a San Giuseppe Vesuviano, un furto in abitazione nell’estate del 2022. All’esito delle formalità, è stata associata alla Casa circondariale di Secondigliano.

Un altro uomo, 24enne originario del napoletano, è stato rintracciato a Castel Volturno e, in esecuzione all’ordine per espiazione della pena emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stato associato agli arresti domiciliari, per scontare circa 1 anno di reclusione.

Lo stesso si è reso responsabile, nell’estate del 2018, di danneggiamento aggravato ai danni di edifici pubblici dell’agro aversano.