DUPLICE OMIDICIDIO DI CAMORRA. Condannati i due fratelli Mazzara

CESA – La corte di Appello di Napoli ha confermato le condanne nei confronti dei fratelli Giovanni e Nicola Mazzara dell’omonimo clan di Cesa, legato ai Casalesi, e recentemente tornato alle cronache per i rapporti parentali tra la famiglia Mazzara e i Dresia, imprenditori dei parcheggi di Caserta.

I due fratelli e Tommaso Scarano, divenuto collaboratore di giustizia, sono stati ritenuti del duplice omicidio avvenuto nel maggio 2006 di Michele Caterino e Cesario Ferriero, durante la faida tra i clan Caterino e Mazzara.

Ergastolo per Giovanni Mazzara, 30 anni al fratello Nicola e 14 per Scarano. In pratica le stesse pene del primo grado.

Ricordiamo che, però, questo è il processo in Appello, potremmo dire bis, dopo che la precedente sentenza di condanna era stata annullata dalla Cassazione, i cui giudici avevano ritenuto illegittima l’aggravante della premeditazione.