E’ in fin di vita il padre che ha lanciato la figlia di 16 mesi e l’ha uccisa. Ha tentato il suicidio dopo l’ennesima lite

CASERTA – Emergono i primi particolari sulla terribile morte di una bambina, figlia di una coppia di Caserta, uccisa dal suo stesso padre (QUI IL PRIMO ARTICOLO). Una separazione imminente o comunque problemi di coppia tra i genitori della piccola di 16 mesi uccisa a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli. Da quanto emerso dalle prime indagini condotte dai carabinieri, anche ieri sera ci sarebbe stata una violenta discussione tra la mamma e il papà della bimba. Il 35enne, questa mattina, ha lanciato la figlioletta dal secondo piano dell’abitazione della suocera, in via Cozzolino, tentando poi lui stesso il suicidio.

La coppia vive a Caserta, ma intorno alle 12 era nell’appartamento della madre della donna. Stando alle prime ricostruzioni, il 35enne avrebbe approfittato di un momento in cui la donna si trovava in un’altra stanza per compiere il folle gesto. L’uomo è ricoverato presso l’ospedale Cardarelli in gravi condizioni. Gli investigatori, intanto, stanno continuando ad ascoltare i familiari per fare chiarezza su quanto accaduto.