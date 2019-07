CASERTA. Uccide la figlia gettandola dal balcone di casa della suocera e tenta il suicidio

CASERTA – E’ ancora lacunosa la ricostruzione di quanto accaduto al civico 117 di via Cozzolino a San Gennaro Vesuviano. L’appartamento al secondo piano dal cui balcone è stata gettata dal padre la bimba di 16 mesi è quello dove la suocera dell’uomo. L’uomo e la moglie, in fase di separazione o comunque con seri problemi di coppia, vivono a Caserta. I militari dell’Arma stanno sentendo i familiari proprio per cercare di stabilire cosa abbia potuto far scattare la follia omicida nell’uomo e il suo tentativo di suicidio.