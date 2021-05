E’ LUTTO per la morte di Anna. “Hai lottato con coraggio fino alla fine”

CASALUCE – (Lidia e Christian de Angelis) Addio Anna, giovane madre 52enne vittima del male. Una ennesima vittima del male, paese sotto shock, Anna Verazzo 52 anni portata via dalla sua famiglia e affetti prematuramente. La donna era molto conosciuta in paese, da tempo lottava contro il male che l’ha portata via troppo presto. Lascia marito e figli.

I funerali si sono svolti durante lo scorso pomeriggio alle 16 in Chiesa a Casaluce. Tanti i messaggi di addio e cordoglio, questa la toccante lettera di addio dell’amica Teresa D’Angelo “Mia carissima guerriera mai e poi mai avrei dovuto scrivere un post del genere. Credimi ho il cuore che,sanguina ridotto a pezzi mentre scrivo questo post di commiato. Le parole non servono di fronte ad una bestia di male che si e rubato tutto di te ma non la forza,di lottare contro questo mostro. E lo hai fatto con coraggio fino alla fine nemmeno il tuo cuore ti voleva,ancora,lasciare. Non si può morire a soli 52 anni lasciando nella,disperazione tre figli e una famiglia che hanno lottato con te. Ciao Anna amica mia carissima spero che ora,dove tu sei leggerai queste parole che ti sto dedicando con tutta la mia anima. Hai finito di soffrire e nonostante il demonio ti stava aggredendo avevi reagito cin forza magari nascondendo la tua sofferenza in un sorriso velato di tristezza. Tra,poco Casaluce ti saluterà e ti accompagnerà nel tuo ultimo viaggio io lo farò da lontano e stringero in un unico grande,abbraccio i tuoi figli Melania Gennaro e Elio il tuo papà tua,sorella e i tuoi fratelli facendo loro le mie xsonali condoglianze. RIP Anna grande mamma coraggio che la terra ti sia lieve mi mancheranno i tuoi messaggi su whatsapp mi mancherà la tua immensa,fiducia che riponevi in me tutto mi mancherà di te spero solo che un giorno ci ritroveremo li dove ora,sei.CIAO AMICA MIA TVTTB!“