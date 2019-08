MARCIANISE – Si è spento a 73 anni, l’ex vicesindaco di Marcianise, Enrico Accinni, avvocato penalista. Il decesso è sopraggiunto in una clinica di Napoli, dove era ricoverato da alcuni giorni, a causa di una lunga malattia.

Uomo di Marcianise, che ha lavorato per Marcianise, nel 2015 entrò a far parte della giunta di Antonio De Angelis, per il quale ricoprì la carica di vicesindaco, con delega al Bilancio.