È morto l’imprenditore Francesco Verazzo, ex presidente della Casertana

CAPUA – Capua è in lutto per la morte di Francesco Verazzo, conosciuto da tutti come “Don Ciccio”. Il noto imprenditore, patron della Verazzo Costruzioni, con sede in via Roma a Capua, è scomparso all’età di 75 anni.

Verazzo è stato presidente della Casertana dal 2010 al 2012 nel periodo in cui la squadra militava nei Dilettanti.

Verazzo lascia la moglie Rosa e i figli Giovanni, Raffaele e Bruno, ai quali vanno le condoglianze della comunità. La salma arriverà domani, alle 11:30, da Napoli presso la sua abitazione, mentre i funerali si terranno alle 16:00 nella Cattedrale di Capua, dove amici, familiari e colleghi si riuniranno per dare l’ultimo saluto a un uomo che ha contribuito attivamente alla crescita della sua città.