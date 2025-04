È morto Papa Francesco. Caserta ricorda con affetto il suo viaggio in città

CASERTA – Papa Francesco, il 266° Papa della Chiesa cattolica, è venuto a mancare oggi, lunedì 21 aprile 2025, all’età di 85 anni.

La sua morte segna la fine di un pontificato che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della Chiesa e del mondo intero.

Un Papa vicino alla gente. Nato Jorge Mario Bergoglio a Buenos Aires, in Argentina, il 13 dicembre 1937, Papa Francesco è stato eletto Papa nel 2013, diventando il primo pontefice proveniente dall’emisfero meridionale. Il suo pontificato è stato caratterizzato da un forte impegno per la giustizia sociale, la pace e l’ecumenismo. Ha cercato di avvicinare la Chiesa alle persone, promuovendo un messaggio di misericordia e inclusività.

Nel luglio 2014, Papa Francesco ha visitato Caserta in due occasioni distinte. Il 26 luglio, festa di Sant’Anna, ha celebrato una Messa in Piazza Carlo III, davanti alla Reggia di Caserta, alla quale hanno partecipato oltre 200.000 fedeli. Durante l’omelia, ha esortato la comunità a vivere la festa patronale come espressione pura della fede, senza condizionamenti, e ha invitato alla speranza, ricordando le parole del Magnificat di Maria.

Il 28 luglio dello stesso anno, Papa Francesco è tornato a Caserta per un incontro privato con il pastore evangelico Giovanni Traettino, suo amico di lunga data. L’incontro si è svolto nella Chiesa Pentecostale della Riconciliazione, in via Feudo di San Martino.

Durante l’incontro, il Papa ha parlato dell’importanza di camminare alla presenza di Gesù, sottolineando che un cristiano deve essere in movimento, non fermo, per non corrompersi.

In questo momento di dolore, ricordiamo le parole di Papa Francesco: “Non abbiate paura di essere santi”. La sua vita è stata una testimonianza di questa chiamata alla santità quotidiana.