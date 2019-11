E’ stata chiesta la condanna per tutta la banda di rapinatori di MADDALONI. I NOMI E GLI ANNI

MADDALONI (t.p.) – Sono state tre le richieste di condanna per i rapinatori spietati che avevano commesso decine di colpi in diversi comuni casertani e della provincia di Benevento. Il pubblico ministero Cozzolino, questa mattina, dinanzi al collegio guidato dal giudice Caparco del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha chiesto la condanna a 20 anni per Vincenzo Tedesco e 18 anni e 16 anni rispettivamente per i fratelli Andrea e Francesco Mingione, tutti residenti a Maddaloni.

Sono stati ritenuti responsabili di furti, rapine, lesioni e associazione a delinquere. La sentenza è attesa per dicembre. Sono assistiti dagli avvocati Mario Magazzo, Michele Ferraro e Armando Cervone.