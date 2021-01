SANTA MARIA CAPUA VETERE – Attorno alla fine tragica del 65enne di Capua, G.B., c’è sicuramente una vicenda legata a fatti di sesso. L’uomo è stato ritrovato in una casa d’appuntamento in via Napoli, morto, mentre faceva sesso. Alla base del decesso un malore improvviso.

La salma è stata trasportata presso la medicina legale dell’ospedale civile di Caserta per l’esame autoptico.