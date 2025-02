Eccellenza Molise. Boys Vairano conquista tre punti pesanti contro Aesernia Fraterna.

Un 2-1 che dà morale e speranze per la salvezza, con il ricorso che potrebbe portare ulteriori punti in classifica.

VAIRANO PATENORA / ISERNIA (Pietro De Biasio) – Una partita dura, di quelle che pesano come macigni, ma che alla fine premiano la tenacia. La Boys Vairano di mister Andrea Scalera ha strappato tre punti fondamentali all’Aesernia Fraterna, in una sfida che sapeva di ultima spiaggia per entrambe le squadre, alle prese con la zona bassa della classifica. Un incontro che ha visto in campo due formazioni che non si sono mai risparmiate, dando vita a un match fisico e ricco di colpi di scena. Finisce senza reti il primo tempo, ma non certo per mancanza di emozioni.

L’Isernia si presenta al «Marchese Del Prete» di Venafro con l’intenzione di fare male, e lo fa subito, mettendo in difficoltà la difesa rossoblù con un tiro che si infrange sulla traversa. Non è solo fortuna, però: gli ospiti hanno altre occasioni, che non sfruttano per un soffio. La Boys, pur non brillando, ha la sua risposta con due occasioni ghiotte, ma il portiere avversario si fa trovare pronto. La tensione sale, ma il punteggio resta inchiodato sullo 0-0, fino al 29’ quando dopo un’incursione arriva un pallone d’oro per Vincenzo Monaco, che di testa insacca e porta avanti i suoi.

Il vantaggio dura poco, però, perché dopo appena sette minuti, un altro colpo di testa di Valentino, stavolta di un giovane under, raddoppia per il Boys, portando il risultato sul 2-0. La partita si accende nella ripresa, con l’Isernia che cerca di riaprire il match e trova la forza di reagire. Un’ingenuità difensiva da parte di Francesco Geremia concede un calcio di rigore agli ospiti, che lo trasformano al 45’ e riaprono ogni discorso sul punteggio. La squadra di casa, tuttavia, non perde la concentrazione.

Nonostante un lieve calo fisico, la Boys tiene duro e riesce a mantenere il vantaggio, anche grazie all’apporto fondamentale di Cosimo Di Vaia, il quale, pur non trovando il gol, crea una serie di pericoli per la difesa avversaria e dà una scossa alla squadra nei momenti decisivi. Con sei minuti di recupero concessi dall’arbitro, i minuti finali sono da brivido, ma l’Isernia, ormai stanca, non ha più la forza per aggredire. La Boys resiste agli ultimi assalti, e la partita si conclude con il punteggio di 2-1 in favore della squadra di mister Scalera. Una vittoria che pesa, che dà morale e che potrebbe avere ripercussioni importanti sulla classifica, soprattutto se il ricorso relativo alla posizione irregolare di un calciatore del Bojano in un precedente incontro dovesse andare a buon fine, consentendo alla Boys Vairano di guadagnare ulteriori punti.