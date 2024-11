Eccellenza Molise. Gol annullato e rammarico, la Boys Vairano di mister Scalera cede 1-0 al Venafro.

VAIRANO PATENORA / VENAFRO (Pietro De Biasio) – La Boys Vairano di mister Andrea Scalera torna a casa con l’ennesima delusione di un periodo avaro di soddisfazioni. Al «Marchese del Prete» i rossoblù escono sconfitti per 1-0 contro l’Us Venafro di mister Corrado Urbano, complice un gol di Guidone e alcune decisioni arbitrali contestate. La gara si sviluppa fin dai primi minuti su un filo di equilibrio, entrambe le squadre, reduci da tre pareggi consecutivi in campionato, approcciano con prudenza, attente a non concedere spazi.

E il Venafro, però, a trovare il guizzo vincente con Guidone che raccoglie un pallone vagante in area e batte il portiere della Boys con una conclusione precisa.Nella ripresa, la Boys Vairano entra in campo con un atteggiamento completamente diverso. Mister Scalera striglia i suoi e i risultati si vedono: i rossoblù alzano il baricentro, costringendo il Venafro sulla difensiva.

Si registra un episodio che fa discutere: la Boys trova il gol del pareggio, ma l’arbitro annulla per un presunto fallo in area, tra le proteste vibranti di giocatori e panchina. Nel finale, la squadra di Scalera ci prova con tutte le forze, due chance clamorose sfumano per questione di centimetri, lasciando la Boys senza il meritato pareggio. Nel post partita, la Boys Vairano ha affidato alle proprie piattaforme social un durissimo commento sull’arbitraggio: «Gli arbitri sono uomini, e come tali sbagliano. La cosa incredibile è che in 12 partite NESSUNO abbia mai sbagliato in nostro favore. Date un’occhiata a questo gol annullato, dove il difensore del Venafro va addosso al nostro giocatore e l’arbitro annulla un gol regolarissimo.

Continua un pessimo atteggiamento nei nostri confronti. Tutti possono sbagliare, la cosa strana è che questi errori avvengono SEMPRE a nostro sfavore. In un mondo normale ci sarebbe da farsi qualche domanda, perché queste ‘sfortunate’ visioni arbitrali stanno compromettendo pesantemente il nostro percorso e i nostri investimenti. È tutto così surreale. A volte abbiamo invocato un po’ di fortuna, speriamo che arrivi un po’ di fortuna per gli arbitri, che magari possano sbagliare qualche volta anche a nostro favore». Con soli 5 punti in classifica e una striscia senza vittorie che si allunga, la Boys Vairano deve trovare assolutamente risposte e concretezza.