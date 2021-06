Ecco la nuova truffa agli anziani: finti venditori di…

MACERATA CAMPANIA – Finti venditori si aggirano per il centro della città tentando truffa ad anziani. E’ accaduto ieri pomeriggio. Un uomo e una donna, ben vestiti a bordo di un’auto scura, sarebbero stati visti mentre si aggiravano in via Elena, nella parte nord di Macerata Campania.

Sembrerebbe che i due avrebbero cercato di entrare in diverse abitazioni, di persone per lo più anziane, spacciandosi per venditori di biancheria promettendo un omaggio, di un noto marchio, a chi li avrebbe fatti entrare.

Fortunatamente non si registra nessun tentativo andato a buon fine per i due.