Ecco la “truffa dell’assegno”. Un ragazzo a bordo di un’auto blu “chiede mille euro in contanti”

LUSCIANO – (Lidia e Christian de Angelis) Giovane truffatore, chiede soldi ad anziani ignari per un assegno. In questi giorni sono diverse le segnalazioni di una truffa a danno di ignari cittadini, in particolare anziani. Secondo le testimonianze vi sarebbe un giovane a bordo di una vettura blu, che avvicina o bussa a casa di anziani, dicendo di essere in possesso di un assegno da 1000 euro del figlio o figlia della vittima, e che deve essere incassato, per cui per restituire il titolo di debito l’anziano deve versare in contanti i 1000 euro, poi si dà alla fuga.

Un episodio si è verificato a Lusciano dove il figlio dell’anziana donna, avvisa sui social di tale truffa in atto, fortunatamente la donna non è caduta nella trappola lasciando a mani vuote il truffatore. Questa la segnalazione di Gennaro F. “Signori buongiorno avvisare a tutti i loro genitori che gira un ragazzo con un’auto blu con un assegno che dice quei soldi sono del figlio e cercano 1000 euro sono stati 10 minuti fa da mia mamma e volevano 1000 euro dicendo che l’assegno era mia però per rilasciare volevano in cambio 1000 euro meno male che loro già sono informato di questa truffa che girano e non ci sono cascati”.