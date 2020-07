ELETTRA LAMBORGHINI ha scelto la provincia di CASERTA per il suo addio al nubilato. ECCO DOVE CI SARA’ LA FESTA

CAPUA – Si preannuncia una grande festa per l’addio al nubilato di Elettra Lamborghini. Sembra che la rampolla della omonima famiglia simbolo delle auto di lusso e anche cantante molto nota, spesso in cima alle hit, abbia scelto Tenuta San Domenico a Sant’Angelo in Formis per celebrare il suo addio al nubilato. Nei giorni scorsi ha fatto un blitz in Campania dove, accompagnata da Gabriele Parpiglia e da Enzo Miccio, si è recata a Napoli per scegliere l’abito e poi è stata ospite alla Tenuta scelta già da Katia Ancelotti e Teresanna Pugliese come location per i loro rispettivi ricevimenti di nozze.