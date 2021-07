ELEZIONI A NAPOLI. Hugo Maradona “scenderà” in campo a sostegno di Catello Maresca

REGIONALE – Sembrerebbe che Hugo Maradona, fratello minore del compianto Diego Armando, avrebbe deciso di candidarsi nelle liste del centrodestra per le prossime elezioni comunali a Napoli. L’ufficialità della notizia dovrebbe arrivare a breve. L’ex calciatore che in Italia trovò ben altre fortune rispetto al fratello troverà spazio nella lista “Napoli Capitale”, dovrebbe essere capolista della compagine formata da Enzo Rivellini. Quest’ultimo è stato europarlamentare di Forza Italia e più volte candidato in Parlamento e in Consiglio regionale, l’ultima volta nel 2020 con FdI, non venendo eletto che ha siglato pochi giorni fa l’alleanza con il centrodestra a sostegno di Catello Maresca.