Elezioni Amministrative 2021. E’ arrivato il decreto: si vota il 3 e il 4 ottobre

CASERTA – Il ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, ha adottato il decreto che fissa la data del turno ordinario annuale di elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario.

Le elezioni si svolgeranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Scatta dunque in queste ore anche il conto alla rovescia per la presentazione delle liste con i termini che scadono a inizio settembre, dunque tra un mese.

In Campania si vota in ben 142 Comuni. Non solo nel capoluogo regionale, Napoli, dove si sceglierà il sindaco, ma anche in altri tra capoluoghi di provincia: Benevento, Caserta e Salerno.

In tutta Italia i comuni coinvolti saranno 1.162, tra i quali 18 capoluoghi di provincia (ivi compresi Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli appunto) e 9 comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso, per un totale di 12.015.276 elettori.