ELEZIONI. A CASERTA, S.MARIA C.V., SESSA e in altri comuni non si terranno in primavera. ECCO LA NUOVA DATA 27 Febbraio 2021 - 12:16

La speranza è che il contagio venga abbattuto dalle vaccinazioni. Scelta, inevitabilmente, anche la giornata degli eventuali ballottaggi CASERTA – Ormai manca solo l’ufficialità, ma lo spostamento delle elezioni amministrative previste normalmente tra il quindici aprile e il quindici giugno, saranno rinviate. Solo di qualche mese perché la data più probabile, quella buona, dovrebbe essere il 3 ottobre, con una coda che porterebbe le consultazioni anche alla giornata di lunedì 4 ottobre, con l’eventuale ballottaggio già fissato per il 17 e 18 ottobre prossimi. La speranza è che campagna vaccinale abbia ridotto radicalmente l’epidemia e che quindi si possono svolgere le elezioni in maniera più sicura rispetto a quello che è successo alle elezioni regionali dello scorso settembre quando, però, va detto, l’enorme ritorno di fiamma del virus avvenuto in autunno è più legato alle incontrollate promiscuità dell’estate e delle vacanze. Vista la probabilissima data di ottobre, i partiti avranno un po’ più di tempo a disposizione per presentare le proprie liste e i loro candidati, che saranno presentate nel fine settimana che va da venerdì primo settembre a sabato. Come dicevamo, è andata meglio rispetto alle ultime regionali, quando addirittura le candidature, dovendosi votare il ventuno settembre, furono presentate a cavallo di ferragosto.