ELEZIONI MADDALONI. Risultato straordinario per la lista “Insieme” a sostegno del rieletto sindaco De Filippo

Tre i consiglieri comunale eletti: Angela Sferragatta, Giovanni Ventrone e Salvatore Tramontano.

MADDALONI. “Insieme per Maddaloni” ‘sbanca’ le elezioni comunali 2023 e accompagna alla vittoria il sindaco Andrea De Filippo, riconfermato al primo turno con il 70,45% di preferenze. Un risultato straordinario per la lista – di cui è responsabile Giovanni Sferragatta – che ha ottenuto ben 2.199 voti (10,70%), riuscendo ad eleggere tre consiglieri comunali, ovvero Angela Sferragatta (716 voti), Giovanni Ventrone (558 voti) e Salvatore Tramontano (355 voti). Con “Insieme per Maddaloni” vincono la determinazione, la passione, la competenza, i valori, il grande senso di appartenenza al territorio maddalonese: caratteristiche, queste, messe in campo alla perfezione da tutti i 24 candidati che, come una squadra affiatata, hanno consentito al sindaco De Filippo di ottenere un’ampia maggioranza. Un progetto vincente, nato sulla scia di quanto fatto nel Capoluogo dalla lista “Insieme per Caserta” che, ricordiamo, risultò la lista più votata alle elezioni comunali 2021 ottenendo il 12,38% delle preferenze.

Questi i voti ottenuti dai candidati della lista Insieme per Maddaloni”: Giovanna Antonucci 2, Teresa Borino 36, Asia Carri 14, Salvatore Castagna 18, Anna D’Angelo 24, Antonietta De Angelis 5, Cecilia Di Cicco 32, Pasquale Gazzillo 211, Fabio Iorio 5, Angelo Merola 21, Antonio Micco 70, Maddalena Parato 62, Michele Pascarella 262, Crescenzo Picozzi 46, Francesco Mariano Piscitelli 61, Angela Piscitelli 66, Luigi Santonastaso, Angela Sferragatta 716, Vincenzo Sivo 218, Giovanni Timorati 36, Salvatore Tramontano 355, Maria Elena Trovato 81, Giovanni Ventrone 558, Giancarlo Vigliotta 87.

Esulta il responsabile di “Insieme per Maddaloni”, Giovanni Sferragatta che dichiara: “Ringrazio i nostri candidati per il grande risultato ottenuto, ma soprattutto i concittadini maddalonesi per averci dimostrato concretamente la loro vicinanza. Ora non vediamo l’ora di lavorare per il bene della città di Maddaloni, come abbiamo sempre fatto”. Intanto si guarda già al futuro ed ai prossimi appuntamenti elettorali. L’obiettivo, infatti, è quello di radicare il progetto in tutta la provincia di Caserta.