ELEZIONI. Mai, dal Regno di Sardegna in poi, si era votato a fine estate. Ecco quando e dove si presenteranno le liste per le REGIONALI E PER LE COMUNALI

Un breve vademecum che sostanzialmente conferma la settimana di Ferragosto come quella cruciale per la ufficializzazione e regolarizzazione delle candidature

CASERTA – Siccome, per dirlo alla Checco Zalone, è passata ‘sta cagata delle elezioni il 20 e 21 settembre e siccome in questo periodo non si sono svolte consultazioni elettorali, quindi sin dal tempo del Regno di Sardegna, cioè dal 1848 in poi, qualcuno ci sta domandando se effettivamente le liste saranno presentate il 20 agosto o giù di lì, con l’80% delle persone a mare. Sì, certo che si presentano il 20 agosto o giù di lì. Secondo le norme vigenti, che il governatore De Luca pare non abbia potuto modificare con una mitica ordinanza che, siccome sono firmate da lui, hanno forza costituzionale, le liste vanno presentato dalle ore 8 del trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni, alle ore 12 del ventinovesimo giorno dalla data del voto.

Nel caso specifico di queste elezione regionale ma anche di quelle comunali, compresi i comuni che eventualmente saranno sciolti entro la data del 27 luglio, il 30esimo giorno precedente al 20 settembre, cade esattamente venerdì 21 agosto e il 29esimo giorno è sabato 22.

Per cui, le liste si potranno presentare dalle 8 alle 20 del 21 e dalle 8 fino al termine ultimo non derogabile delle 12 di sabato 22 agosto. Per quanto riguarda le liste delle elezioni regionali, queste saranno presentate presso gli uffici elettorali circoscrizionale del tribunale con competenza territoriale. Per quanto riguarda la provincia di Caserta non pensate a quello di Aversa perché non c’entra in questo caso. Le liste per quanto riguarda i candidati della circoscrizione Provincia di Caserta saranno presentate presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Cinque anni fa, venne allestito al piano terra del palazzo di via della Resistenza, stavolta, con ogni probabilità, sarà lo stesso.

Per quanto riguarda, invece, le elezioni comunali, sempre dalle 8 alle 20 di venerdì 21 agosto e dalle 8 alle 12 di sabato 22, le liste saranno presentate presso gli uffici del municipio dei comuni interessati, nelle mani dei segretari comunali.