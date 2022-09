ELEZIONI POLITICHE. Amelia Forte (Fi): caro bollette, abbatteremo i costi per famiglie e piccole imprese

SPAZIO ELETTORALE. La candidata alla Camera nella lista proporzionale di Forza Italia sottolinea: “Una volta eletta favorirò la realizzazione di impianti fotovoltaici anche in considerazione della crisi internazionale”. Le comunità energetiche

CASERTA “il tema dell’energia e del caro bollette va affrontato in maniera risolutiva ripensando il sistema attuale di approvvigionamento. Forza Italia, in linea con le indicazioni che ci arrivano dall’Europa lavorerà ad un modello sostenibile sul piano ambientale capace di abbattere i costi sia per le famiglie che per le piccole imprese. Le comunità energetiche sono una delle risposte più rapide e concrete che si possono attuare per far fronte al caro bollette”.

Lo dichiara Amelia Forte, candidata alla Camera nella lista proporzionale di Forza Italia. “Attraverso questo sistema, infatti – prosegue la candidata -, si abbattono i costi variabili delle bollette e quello del consumo. Allo stesso tempo, grazie agli impianti fotovoltaici, si riduce in maniera sostanziale il numero delle immissioni di C02 nell’aria con conseguenti benefici sul piano ambientale. Una volta eletta favorirò la loro realizzazione anche in considerazione della crisi internazionale. Le comunità energetiche, infatti, possono costituire un argine alla povertà energetica a cui stiamo andando incontro a causa del conflitto in Ucraina e la decisione di bloccare gli approvvigionamenti di gas. Le azioni virtuose che le famiglie potrebbero mettere in atto con la comunità energetica consentirebbero un notevole risparmio.

