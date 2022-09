ELEZIONI POLITICHE. Gianpiero Zinzi a Marcianise con l’amico Catello Maresca

SPAZIO ELETTORALE. Nel corso dell’evento di ieri, al Monte dei Pegni, il candidato alla Camera nel collegio plurinominale di Campania2, è stato raggiunto dal magistrato. Zinzi solidale con i 190 lavoratori licenziati dalla Jabil: “Con il prossimo governo di centrodestra faremo la nostra parte per salvare i dipendenti”.

CASERTA Tempo di chiusura di campagna elettorale per i candidati che dalla mezzanotte di oggi dovranno rispettare il silenzio elettorale. Gianpiero Zinzi, capogruppo della Lega in consiglio regionale e candidato alla Camera nel collegio plurinominale di Campania 2, nella giornata di ieri, dopo aver fatto tappa in quattro province, cercando di toccare quanti più comuni possibili, ha riservato uno spazio speciale per Marcianise e Caserta, dove ha organizzato due distinte manifestazioni. Nel corso dell’evento di Marcianise, al Monte dei Pegni, è stato raggiunto da Catello Maresca. Zinzi e Maresca sono amici ed insieme sono stati candidati, lo scorso anno, rispettivamente a sindaco del Comune di Caserta e di Napoli. Maresca, di ritorno da un convegno, ne ha, dunque, approfittato per fermarsi per un saluto.

Oggi, invece, Gianpiero Zinzi non ha potuto non commentare la ferale notizia sulla Jabil. “La decisione della Jabil di avviare una procedura di licenziamento per 190 lavoratori – ha spiegato il candidato – è una doccia fredda per tutti. Con il prossimo governo di centrodestra faremo la nostra parte per salvare i dipendenti dal licenziamento e rilanciare il comparto. Senza passerelle”.

