ELEZIONI POLITICHE. Movimento 5 Stelle: in città l’ex premier Giuseppe Conte

Il presidente pentastellato sarà in Campania mercoledì 21 settembre. In mattinata tappa a Napoli, Torre del Greco e Acerra. In serata sarà nel capoluogo di Terra di Lavoro.

CASERTA Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà in Campania mercoledì 21 settembre. Prima tappa, alle ore 11, a Napoli con Roberto Fico in Piazzetta Crociferi, per poi proseguire per una passeggiata nel quartiere Sanità. Nel pomeriggio, alle ore 16:30, Conte sarà a Torre del Greco a Piazza Santa Croce e alle 18 ad Acerra in Via Grazia Deledda. Tappa anche a Caserta in Via 28 Settembre alle ore 19 per poi chiudere a Giugliano alle ore 21 in Piazza Gramsci.

“In questa tornata elettorale ci scontriamo con politici che, anziché preoccuparsi di rafforzare un sistema di protezione sociale per garantire sostegno ai più deboli, si scagliano contro il reddito di cittadinanza. Anche per queste ragioni il Movimento 5 Stelle tornerà ad essere la prima forza politica in Campania”. Così i consiglieri regionali Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello e il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Salvatore Micillo.“E’ stata una campagna elettorale entusiasmante, nella nostra regione il presidente Conte ha riempito le piazze e ha scaldato i cuori. I cittadini sanno che noi non siamo quelli delle promesse, ma siamo quelli che si rimboccano le maniche e lavorano. In questa ultima tappa campana Giuseppe Conte sarà tra la gente per parlare del nostro programma, della nostra visione di Paese e di società. La verità è che c’è solo un voto utile, quello per il Movimento 5 Stelle” – concludono.