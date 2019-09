ELEZIONI PROVINCIALI. La Lega perde un pezzo. Ad AVERSA Olga Diana si candida nel centrosinistra dopo il braccio di ferro con Luigi Dello Vicario

AVERSA – (g.g.) Con la probabile ricusazione della lista di Stefano Graziano, Camilla Sgambato e della Picierno, verranno meno anche le candidature di Imma Dello Iacono e di Erika Alma. Dunque, Olga Diana potrà trovare qualche voto che limpegno della maggioranza delle citate Dello Iacono e Alma non avrebbe permesso.

Ma a proposito di Olga Diana va detto rapidamente ai nostri lettori che da oggi non è più un consigliere comunale della Lega. O meglio, così dovrebbe essere in un posto normale, che non è nè Aversa, nè più in generale la provincia di Caserta.

La Diana voleva candidarsi. Ma anche l’altro consigliere dello stesso gruppo Luigi Dello Vicario. Il coordinatore provinciale Salvatore Mastroianni non è riuscito a mediare e alla fine ha dato priorità a Dello Vicario, il quale, ricordiamo, è il fratello di Gianpaolo Dello Vicario, politico di lungo corso che per Mastroianni rappresenta evidentemente una garanzia.

La giovane Olga Diana non ha accettato la decisione e si è candidata lo stesso. In una lista di centrosinistra, visto che i suoi promotori Giovanni Zannini, Luigi Bosco e Giovanni Cusano, quest’ultimo in nome e per conto di Nicola Caputo, sono rispettivamente consiglieri regionali della maggioranza del governatore Vincenzo De Luca, mentre Nicola Caputo all’indomani delle elezioni europee, è divenuto un super consulente dell’ex sindaco di Salerno.

Conseguenza logica sarebbe l’uscita di Olga Diana dal gruppo della Lega al comune di Aversa.

Il richiamo alla logica e la relazione tra questa e il modo con cui si fa politica dalle nostre parti, rende, invece, incerto quello che sarebbe lapalissiano.