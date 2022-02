ELEZIONI REGIONALI. Il Consiglio di Stato respinge il ricorso di Steve Stellato. Resta in carica Maria Luigia Iodice

CASERTA – Avremo tempo e modo per approfondire le motivazioni con cui il Consiglio di Stato ha deciso di respingere l’ultimo ricorso da Steve Stellato, allo scopo di ottenere, attraverso un parziale riconteggio dei voti, una nuova graduatoria della lista di Noi Campani con conseguente rovesciamento del risultato a suo vantaggio e a scapito di Maria Luigia Iodice, che da più di un anno siede in Consiglio regionale. Per stasera, considerando anche che si tratta di fatti da noi già trattati e approfonditi più volte, accontentatevi da un giornale che si dedica a corpo morto alla stesure di articoli veri, della notizia nuda e cruda.