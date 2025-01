EMERGENZA FURTI. Svaligiata un’abitazione nei pressi del cimitero

Hanno agito indisturbati dalla l’assenza dei proprietari

PIEDIMONTE MATESE – Ancora furti nell’alto casertano. Ieri, 12 gennaio, alle 6:30 del mattino una banda di malviventi ha colpito in un’abitazione di via Ravegone, fra il cimitero e via Matese. I ladri sarebbero riusciti ad entrare nell’abitazione, lasciata libera dai proprietari, e a prendere oggetti di valore, prima di fuggire via. Il bottino resta ancora da quantificare.