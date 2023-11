Emergenza sangue. L’appello per il Santobono-Pausilipon. “Venite a donare in tanti. Se tutti danno, tutti ricevono”

L’appello del deputato Francesco Emilio Borrelli e Gianni Simioli

NAPOLI – In Campania è di nuovo emergenza sangue. Le emoteche regionali sono nuovamente pericolosamente quasi a secco.



Per questo Europa Verde assieme a La Radiazza ha deciso di lanciare un appello per chiamare a raccolta la cittadinanza presso l’ospedale pediatrico di Napoli Santobono-Pausilipon per lunedì 6 novembre alle ore 11 per donare sangue ai piccoli pazienti.



“Venite in tanti. Donare è un gesto d’amore e di responsabilità verso la comunità ma anche verso sé stessi. Un giorno a necessitare di sangue potremmo essere noi, un nostro amico, nostra madre, nostra moglie, un nostro amore, nostro figlio. Se tutti danno, tutti ricevono. E’ un meccanismo che la gente ancora deve comprendere bene “- spiegano il deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, donatore abituale, ed il conduttore radiofonico Gianni Simioli- “La cosa più importante è che si doni con regolarità e non solo quando si chiamati all’appello, solo così si può fermare l’emergenza.”