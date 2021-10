Emilia e Carlo, sposati da 66 anni muoiono a pochi giorni di distanza l’uno dall’altra

CASALUCE (Lidia e Christian de Angelis) Uniti nella morte come nella vita. Anziani coniugi muoiono a pochi giorni di distanza l’uno dall’altra. Insieme da 66 anni per quasi una vita e scomparsi a pochi giorni l’uno dall’altra. Addio a Carlo Di Matteo 93 anni ed Emilia Ruberti 90 anni, genitori di Nicola,Maria Francesca, Mena e Letizia. Sposati per anni i due coniugi sono morti lui il 27 settembre 2021 mentre lei ieri 5 ottobre 2021. La funzione religiosa per l’ultimo saluto alla donna è avvenuto oggi alle 15:30 a Casaluce. Tanti i messaggi di addio e cordoglio per i due coniugi.