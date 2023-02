Ennesimo raid notturno nel cimitero di MARCIANISE. E il commissario prefettizio sta a guardare…

Furto di cavi in un’area di nuova costruzione. Ad accorgersene sono stati stamattina i dipendenti della struttura. Sul posto i vigili urbani che hanno avviato le indagini.

MARCIANISE Ennesimo furto avvenuto all’interno del cimitero di Marcianise, la scorsa notte. Ignoti si sono introdotti all’interno della struttura cimiteriale asportando cavi in un’area di nuova costruzione. Ad accorgersi dell’ennesimo raid sono stati i dipendenti, all’apertura della struttura. Sul posto sono immediatamente giunti gli uomini della polizia locale che hanno effettuato il sopralluogo e che sfanno effettuando le indagini. In tutto ciĆ la triade commissariale, guidata dal viceprefetto vicario Ciro Silvestro, insediatasi al Comune sembra dormire beatamente sugli allori. Certamente servirebbero maggiori controlli nell’area e all’interno del camposanto stesso. Almeno per assicurare un “riposo” degno ai defunti.