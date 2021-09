Enorme rogo di rifiuti a pochi passi dal Comune

TRENTOLA DUCENTA/PARETE – I Carabinieri della Stazione di Parete, nel corso di un predisposto servizio di controllo del territorio, volto ad infrenare i fenomeni collegati alla c.d. “terra dei fuochi”, in località Centore del Comune di Trentola Ducenta, area contigua al Comune di Parete, in orario notturno, hanno notato un’imponente colonna di fumo innalzarsi da un terreno privato posto all’interno di una stradina interpoderale. L’immediato intervento ha permesso ai militari dell’Arma di sorprendere, in flagranza di reato, due persone intente ad incendiare rifiuti di vario genere tra i quali pneumatici, plastiche varie, materiali provenienti da demolizioni e sterpaglie. Sul posto sono altresì intervenuti i Vigili del Fuoco di Aversa. L’intera area è stata sottoposta a sequestro. Le due persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Napoli Nord per combustione illecita di rifiuti.