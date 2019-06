VITULAZIO – Si è introdotto in casa incurante della presenza dei proprietari in casa, che stavano dormendo, e delle telecamere, aggirandosi tranquillamente per le stanze. Il furto è avvenuto in un’abitazione di Vitulazio, lo scorso venerdì, poco dopo le 4 del mattino. L’uomo, in soli 5 minuti, è riuscito a portarsi via soldi dalle borse e dai portafogli che ha trovato in giro per un bottino di circa 200 euro. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri.