Eroi in divisa: la Polizia di Stato salva due giovani dal mare agitato

Una volante del Commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno, è intervenuta in salvataggio di alcuni bagnanti in difficoltà a causa delle condizioni avverse del mare

CASTEL VOLTURNO – La Polizia di Stato di Caserta, nel pomeriggio di ieri, ha salvato dall’annegamento, sul litorale domitio, due persone.

Una volante del Commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno, transitando in via del Mare, è intervenuta per la presenza di alcune persone che, lontane dalla battigia, stavano provando a raggiungere due giovani che rischiavano di annegare, a causa del forte vento e del mare agitato. Uno dei poliziotti, svestitosi dell’uniforme e dell’armamento, ha raggiunto a nuoto il largo, afferrando i 2 e trascinandoli verso riva.

I sanitari del 118, nel frattempo allertati, hanno prestato le prime cure, accompagnando uno dei due bagnanti presso il pronto soccorso di Pinetagrande, a causa di sintomi di principio di annegamento.