Esce per andare a scuola, Carmen scompare nel nulla a 11 anni. AIUTIAMO la famiglia a ritrovarla

Questa mattina alle 7,30 si è recata alla fermata del bus ma …

ORTA DI ATELLA – Sono ore di apprensione quelle che stanno vivendo una famiglia di Orta di Atella e l’intera comunità. Da questa mattina, alle 7.30 circa, si sono perse le tracce di Carmen, studentessa di soli 11 anni.

Come sua abitudine la ragazza si è recata, nei pressi della sua abitazione, in via Bugnano, ad attendere il bus-navetta per raggiungere la scuola media Massimo Sanzone dove frequenta la prima classe.

Dalle prime indiscrezioni trapelate sembrerebbe, invece, che la ragazza non sia salita a bordo del bus né abbia mai raggiunto l’istituto facendo perdere le sue tracce.

Al momento della scomparsa indossava una maglia ed una felpa blu riportanti il logo della scuola, pantaloni neri, giubbino grigio ed uno zainetto bianco e nero.

Chiunque dovesse avvistarla o avere sue notizie può mettersi in contatto con le forze dell’ordine oppure contattare i familiari al numero 344 1796157 o ancora al 349 0757747.