AVERSA – 7 dipendenti della Senesi del cantiere di Aversa sono risultati positivi ai tamponi Covid. Ciò ha determinato l’automatica messa in quarantena di tutti gli altri dipendenti venuti a contatto con i contagiati: in pratica non c’è più un operatore ecologico in campo pronto ad operare nella raccolta.

Un problema molto serio a cui, proprio queste ore, sta lavorando l’amministrazione comunale con a capo il sindaco Alfonso Golia.