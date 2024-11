ESCLUSIVA. 556 professori farlocchi accedono al Tfa. Ecco la scuola casertana dove si regalavano i titoli

Emergono particolari sull’inchiesta della Procura di Foggia che ha portato all’arresto di tre persone, tra cui una dirigente scolastica casertana 35enne

VAIRANO PATENORA – Nel momento in cui abbiamo letto le notizie provenienti da Foggia, relative all’arresto di tre persone, tra cui la dirigente scolastica della provincia di Caserta in servizio a Vairano Patenora.

Angela Rosa Ciotola, 35 anni, originaria di Napoli, residente a Pastorano, è finita agli arresti domiciliari.

Siamo in grado di stabilire che l’istituto coinvolto è privato ma allo stesso tempo è in possesso di tutti i requisiti che gli garantiscono la paritarietà ad un istituto statale.

Per cui un attestato, un titolo acquisito in questo istituto può essere speso nel settore della scuola pubblica a 360 gradi.

L’istituto di Vairano è il “G. Garibaldi” (gestita dalla Ciotola insieme al marito), dove tra il 2018 e il 2023, riferimento dell’inchiesta giudiziaria realizzata dalla Procura di Foggia in quanto probabilmente, in quel territorio, sono stati spesi i titoli farlocchi, ci sarebbero stati ben 556 rapporti di lavoro fittizi.

Aggiungiamo noi che non solo nella gran parte delle scuole private paritarie il compenso è di molto inferiore, se non nullo, a fronte però di un’attività esperita, in questo caso l’attività non veniva realizzata ma solo attestata.

Di conseguenza sono centinaia e centinaia le persone che sono riuscite, come abbiamo scritto nell’articolo pubblicato in precedenza, ad essere dispensate dalla preselezione nel percorso utile al conseguimento del Tfa (tirocini formativi attivi), il tutto senza aver mai versato alcun contributo Inps.