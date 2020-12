ESCLUSIVA. ORE 19:06. Ecco la foto: pochi minuti firmata la nuova convenzione per il Policlinico. Ecco quando inizieranno i lavori e quando sicuramente apriranno i battenti

Promessa mantenuta addirittura con un leggero anticipo rispetto a quel 20 dicembre di cui avevamo scritto pochi giorni fa. Non è azzardato definirlo un fatto storico

CASERTA (g.g.) – Avevamo annunciato la firma, a questo punto storica, che riprende il filo del discorso interrotto qualche anno fa del Policlinico universitario di Caserta entro il 20 dicembre e così sostanzialmente è stato. Anzi, il dinamismo e a questo punto l’oggettiva operatività del neo rettore Gianfranco Nicoletti ha anche consentito che quella data da noi preconizzata fosse anticipata di qualche giorno. Oggi pomeriggio, come si vede dall’immagine che pubblichiamo, l’Università della Campania Luigi Vanvitelli e i dirigenti dell’impresa Condotte hanno firmato una nuova convenzione, per effetto della quale, entro e non oltre il prossimo 16 gennaio, ripartirà il cantiere per la costruzione del Policlinico.

Esiste un cronoprogramma stringente: Condotte dovrà consegnare inderogabilmente il primo lotto alla scadenza del ventesimo mese. Dunque, entro il 16 giugno 2022, allorquando sarà aperto tutto il polo didattico, collegato naturalmente alla facoltà di Medicina. Il resto sarà consegnato alla scadenza del 32esimo, cioè il 16 giugno 2023, quando tutto il Policlinico, personale studenti e amministrativo, sarà operativo.

Non siamo abituati ad enfatizzare le notizie e anche in questo caso saremo rigorosamente attenti all’evoluzione delle cose di cantiere. Però, tenendo conto di ciò che andremo a scrivere già da domani soprattutto in relazione alle cospicue ricadute in termini di posti di lavoro e occupati in un indotto che sicuramente, entrando nel dettaglio delle attività di una struttura con pochi eguali in Italia, non è azzardato affermare che, per merito della Luigi Vanvitelli, questa è una delle tre o quattro edificazioni materiali e morali dal momento della costruzione della Reggia in poi.