ESCLUSIVA E FOTO. Dramma in autostrada: autobus travolge auto. DUE FERITI GRAVI. In ospedale magistrato, coniuge avvocato e figlia di 9 anni

Il tratto è ancora chiuso. Valorosissimo il lavoro del personale del 118 è dei vuglli del fuoco in una notte bruttissima, segnata da diversi altri incidenti

S. MARIA CAPUA VETERE (g.g.) – Notte da incubo in autostrada con un tratto, presumibilmente quello che separa l’uscita di Caserta Nord da quella di Santa Maria Capua Vetere, ancora chiuso al momento in cui scriviamo questo articolo.

Diversi gli incidenti stradali segnalati. Uno gravissimo, verso le 2,30 di stanotte, causato, a quanto pare, da un autobus che non avrebbe visto un un’auto e l’avrebbe travolta, proseguendo la sua corsa impazzita in una sorta di spaventoso strike in cui sarebbero rimasti travolti altri veicoli.

Tre i feriti: una bimba di 9 anni, ricoverata in codice rosso all’ospedale Santobono di Napoli. Si parla anche di un magistrato e di un avvocato, moglie e marito, madre e padre della bimba, ricoverati all’ospedale di Marcianise, lui,e all’ospedale di Caserta lei in condizioni gravi. La famiglia rientrava a casa dopo aver trascorso il Capodanno a Napoli.

La foto, non esattamente chiara relativamente alle conseguenze dell’impatto, è stata scattata proprio in quegli attimi da alcuni automobilisti in transito.