ESCLUSIVA ORE 18.18. Nessuna esplosione alla Frigo Caserta. Ma c’è una pericolosissima fuga di ammoniaca: vigili del fuoco a 300 metri di distanza, briefing in atto

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

Si parla di un operaio 25enne disperso, ma non abbiamo conferme ufficiali in proposito

AGG. 18.18 – Non si tratta di un’esplosione. Come spesso capita, quando una notizia nasce anche con un fondamento diventa, volando di bocca in bocca, qualcosa di diverso rispetto alla sua configurazione reale. Il fatto che non ci sia stata l’esplosione, però, non vuol dire che l’azienda Frigo Caserta, nella zona industriale tra Gricignano e Teverola, stia vivendo minuti preoccupati, in quanto si sta sviluppando un’importante fuoriuscita di ammoniaca da una tubazione.

Le squadre dei vigili del fuoco, accorse prontamente sul luogo, sono ferme a circa 300 metri di distanza. Si sta infatti tenendo un briefing operativo per decidere le modalità con cui avvicinarsi in piena sicurezza.

Questo perché l’ammoniaca è pericolosissima se inalata. Un rischio che rende finanche gli autorespiratori in dotazione dei vigili del fuoco un presidio non sicuro. Esalazione fortissime in grado di mettere in pericolo l’uomo.

Al momento si parla di un soggetto disperso, operaio 25enne, ma si tratta di una notizia non confermata da fonti ufficiali.

TEVEROLA (f.b.) – Un’esplosione è avvenuta in questi minuti in un’azienda situata nella zona industriale di Teverola. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un’esplosione che ha coinvolto serbatoi di ammoniaca.

Secondo le prime fonti contattate, si tratterebbe dello stabile dell’azienda Frigo Caserta, ditta che sta vivendo un periodo molto complesso, terribile, visto che solo pochi giorni fa, il 31 dicembre scorso, un suo operaio, Pompeo Mezzacapo, di Marcianise, residente a Capodrise, è morto schiacciato da un muletto nella zona stazione di Gricignano d’Aversa.

Si tratta dell’azienda primariamente controllata dall’imprenditore Paolo Salzillo poi venduta agli olandesi con una cessione graduale che per cinque anni ancora il Salzillo, o chi indicato dallo stesso, avrebbe dovuto svolgere la funzione di controllo e quindi di legale rappresentanza.

Al momento non sono disponibili foto dell’incendio. Seguiranno aggiornamenti.