ESCLUSIVA ORE 19.35 I VIDEO E LE FOTO. Perdita d’acqua nel parcheggio del tribunale penale di S. MARIA C.V. La pericolosità preoccupa i residenti

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Ci segnalano, attraverso l’invio di materiale fotografico e di alcuni video, una importante e pericolosa perdita d’acqua nel primo tratto di via Mario Fiore, dove ha sede il parcheggio del tribunale penale, a Santa Maria Capua Vetere, e da dove sembrerebbe avere origine l’allagamento. La segnalazione evidenzia la necessità di un intervento urgente a causa dell’avvallamento del basolato prodotto dalla perdita, altamente pericoloso per la viabilità veicolare e pedonale oltre alla dispersione di acqua, spreco di un bene così prezioso, di cui troppo spesso si sottovaluta l’importanza. Si spera, entro breve, in un intervento risolutivo.

