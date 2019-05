Evadono nella notte dal carcere. Due ricercati in tutta la Provincia

CARINOLA – Due giovani sono evasi dal carcere di Carinola. Entrambi sono di origine albanese. Secondo una prima ricostruzione della polizia penitenziaria, l’evasione sarebbe avvenuta tra l’una e le tre di notte. I due si chiamano Ervis Markja, 29 anni (fermato dai carabinieri tra Marcianise e Maddaloni per diversi episodi di furti nelle case) e Adriatik Geka, 26 anni (coinvolto in indagini sulle rapine in villa messe a segno tra Dugenta e Sant’Agata dei Goti, in provincia di Benevento).

Un’indagine interna ed una della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere sono state aperte per far luce sull’episodio. Le ricerche dei due fuggitivi sono state estese in tutta la provincia di Caserta e Napoli. La casa circondariale di Carinola, come hanno sottolineato alcune sigle sindacali della polizia penitenziaria, è da tempo sguarnita del personale e mancano allarmi perimetrali.