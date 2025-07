EVADE DAI DOMICILIARI, braccato e ri-arrestato

E’ stato sorpreso fuori casa nonostante i domiciliari per spaccio: Antonio Gammardella finisce di nuovo nei guai. Arrestato dai carabinieri, domani sarà giudicato dal tribunale

PIETRAVAIRANO – È stato sorpreso in giro per il paese, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari: finisce di nuovo nei guai Antonio Gammardella, residente a Pietravairano ma originario di Teano.

L’uomo era stato coinvolto circa un anno fa in un’operazione contro il traffico di droga e da allora si trovava in custodia cautelare domiciliare. Questa mattina, però, i carabinieri della stazione di Vairano Scalo, durante un controllo, lo hanno trovato alla guida della propria vettura, lontano da casa e in violazione delle disposizioni del giudice.

Per lui è scattato l’arresto. Dopo le formalità di rito, è stato ricondotto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida prevista per domani, lunedì 14 luglio 2025, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.