Ex tesoriere espulso dalla Lega per associazione a delinquere. L’avvocato Gallinaro lo fa assolvere

SESSA AURUNCA (tp) – E’ stato difeso dall’avvocato di Sessa Aurunca, Antonio Francesco Gallinaro, l’ex tesoriere della Lega Nord Francesco Belsito (espulso dal partito), assolto ieri al processo insieme ad altre tre persone nell’ambito dell’inchiesta sull’associazione a delinquere finalizzata a intercettare commesse di aziende a partecipazione pubblica tra cui Siram, Fincantieri e GNV. Il procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati aveva chiesto la condanna a 4 anni.

Il processo era stato trasferito da Milano a Genova su richiesta dei difensori, gli avvocati Gallinaro, Giuseppe Maria Gallo e Maurizio Vinciguerra. L’accusa era di associazione per delinquere finalizzata all’appropriazione indebita, al riciclaggio e alla truffa. Tra i fatti contestati anche una truffa ai danni dello Stato per oltre 8 milioni, tra il 2010 e il 2011. L’avvocato Gallinaro ha detto in difesa del suo cliente: ” Salvini con Siri e Rixi due pesi e due misure”