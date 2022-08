SAN FELICE A CANCELLO – Quanto meno starà a posto con il pagamento delle bollette di luce e gas per tutto l’inverno, visto e considerato che i 10.000 € vinti da un ignoto avventore con un biglietto del “10eLotto” acquistato presso un esercizio commerciale di San Felice, non è che rappresentino una cifra tanto alta in considerazione del pazzesco aumento del prezzo del gas e dell’energia in particolare.

Comunque, quanto meno, in casi come questi, si gode anche di una soddisfazione morale.