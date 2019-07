Facebook, Instagram e Whatsapp fuori servizio. I social vanno in “down”

CASERTA (red.cro.) – Non lanciate cellulari, non ve la prendete con la rete, questa volta la colpa viene dall’altro. Oggi pomerigigio sono andati fuori servizio i tre social più utilizzati al mondo: Facebook, Instagram e Whatsapp. I problemi sono relativi, per lo più, alla parte “multimediale” con l’impossibilità di caricare o scaricare immagini, video o messaggi vocali.

Il sito Downdetector – anche questo andato in down proprio il giorno prima – segnala che le aree più colpite sono il nord Europa e il versante atlantico degli Stati Uniti.