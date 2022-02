Falsi matrimoni tra italiani e stranieri per il permesso di soggiorno. 49 INDAGATI. TUTTI I NOMI

I/ Nelle scorse ore il PM della procura di Santa Maria Capua Vetere Alessandro vita ha firmato l’avviso di conclusione indagini

CASTEL VOLTURNO – Sono 49 attualmente le persone sotto indagine da parte della procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per un giro di false attestazioni matrimoniali, creato con l’obiettivo di permettere a diversi stranieri, irregolari sul territorio italiano, di ricevere il permesso per restare nel nostro paese.

I fatti contestati non sono recentissimi, infatti riguardano il periodo che va dal 2013 al 2015, ma in queste ore il pubblico ministero Alessandro Milita ha firmato l’avviso di conclusione delle indagini, step antecedente alla richiesta di rinvio a giudizio eventuale per i 49 soggetti.

I NOMI:

Castel Volturno, Mondragone, falsi, matrimoni, italiani, stranieri, permessi di soggiorno, procura, Santa Maria Capua VetereConcetta Cangiano, 41enne, Renato Cardillo, 63enne, Assunta Della Monica, 43enne, Immacolata Della Monica, 48enne, Housseini Majd Ghahareman, 42enne, Giovanni Macchia, 55enne, Angelo Riccardo, 70enne, tutti di Castelvolturno, e Saverio Piscitiello, 41enne di Mondragone, per falso materiale commesso da privato; Mohamed Abd El Tawwab Abd Hadi Ahmed, 33enne di origini tunisine, Giuseppina Aloe, 65enne castellana, Kingsley Igbokwe Chijioke, 43enne nigeriano, Flavio Correra, 39enne di Castelvolturno, Petronilla D’Agostino, 69enne mondragonese, Imma De Masi, 39enne castelanno, Charles Eliogu Chukwudi, 47enne di Novara, Felix Nkenchor Enwemeka, 40enne di Castelvolturno, Eze Lucky, 36enne nigeriano, Rita Falibetti, 56enne, Luigi Interrante, 58enne castellano, Anita Ivie John, 31enne di Benin City, Ken Obi, 55enne di Castelvolturno, Kehiwide Lateef, 39enne della Nigeria, Silvana Laudato, 49enne del litorale domizio, Iyobos Moses, 42enne di Caserta, Driss Motahi, 36enne marocchino, Fortuna Nastri, 30enne di Castelvolturno, Innocent Diwarachi Ndulaka, 35enne nigeriano, Ikechukwu Moses Ogbuovuru, 51enne, Sonia Osasogie Omoru, 47enne, Goodlucke Onighodo, 36enne, tutti di Castelvolturno, Marina Parisi, 29enne di Napoli, Anna Pietrarossa, 67enne, Annamaria Pietrarossa, 30enne, Liviana Pinto, 51enne, anche loro castellani, Elisa Piscitiello, 47enne di Mondragone, Giovanna Piscitiello, 34enne di Formia, Patrizia Radice, 51enne, Anna Riccio, 66enne, entrambi di Castelvolturno, Sofiane Hamouma, 41enne algerina, Emilia Roma, 26enne castelanna, Olga Magdalena Shcupp, 28enne di Mugnano di Napoli, Annunziata Silvestri, 31enne di Melito di Napoli, Luciano Teti, 64enne di Pozzuoli, Ferdinando Tramonto, 60enne di Melito di Napoli, Angela Turco, 28enne, Maddalena Valente, 35enne, entrambi di Castelvolturno, e Michael Ikenna Ugwu, 37enne nigeriano