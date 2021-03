Farmacista, padre di due gemelline, muore a 45 anni. Il cordoglio di amici, colleghi e pazienti

TRENTOLA DUCENTA (Lidia e Christian de Angelis) – La prematura scomparsa del farmacista Claudio Castiello, 45 anni, ha sconvolto l’intera comunità. Questo lutto addolora e rattrista tutti.

Appena appresa la dolorosa notizia, sono stati numerosi i messaggi di amici, colleghi e pazienti che hanno voluto ricordarlo e salutarlo con bellissime parole.

Ecco alcune lettere dedicate a Claudio, giovane padre di due gemelline, sposato con Loredana Nacca da soli 11 anni.

Il primo messaggio di cordoglio arriva proprio dal luogo di lavoro di sua moglie Loredana, ovvero la Farmacia Corbisiero di Marcianise:

“Oggi è venuta a mancare una persona speciale, marito e compagno di vita della dottoressa Loredana, una colonna portante della nostra farmacia.

Il dottore Claudio, anch’egli stimato farmacista, rimarrà nel cuore di quanti lo hanno conosciuto per la bontà, la simpatia e la disponibilità verso il prossimo.

Ciao Claudio “. “.

E ancora:

“Claudio Castiello, resta, ancora un po’, per ridere… ancora e ancora, per farmi capire una volta di più che mi volevi bene, per dimostrare come la pazienza con me non l’avresti perduta, per parlare della tua venuta a Procida e di quello che avresti voluto fare, dei tuoi progetti, per ascoltare i miei, per sedare le miei ansie, per stare insomma come due buoni vecchi amici. Mi mancherai, e tanto, mentre mi chiederò “perché, che senso ha?”. Mi aggrapperò alla solita consolatoria vecchia retorica che mi porterà a dire che sarai sempre con noi e che in fondo ora stai bene….sapendo che è un buon modo per prendersi in giro, quasi scherzoso. In realtà tu servivi qui, vicino ai tuoi due Amori e alla tua splendida moglie che dovranno purtroppo inventarsi una ragione. Ti voglio bene caro Claudio ed in fondo in fondo il miracolo della Vita è questo…riuscire a farsi voler bene nonostante tutto. Ciao amico mio.”

“Caro Amicone mio fratello scout Claudio Castiello non sai come mi sento stamane, per la tua improvvisa scomparsa il mio cuore si è infranto, disponibile a tutto, ogni qual volta ci si incontrava fuori scuola dei nostri figlioli ricordavamo sempre i bellissimi fuochi di bivacco le tante risate e ci salutavamo sempre con un abbraccio, per colpa di questo virus non è stato possibile darci un ultimo saluto. Doctor Tvb anche tu rimarrai come Antonio, Valerio per sempre nel mio cuore ️ ️ ️ Gruppo Scout Aversa 2″

“Domenica triste, oggi se ne è andato un amico a soli 45 anni, una persona eccezionale, sempre sorridente e gioioso, intelligente e simpatico. Proprio in settimana parlavamo di te e di come speravamo in un miracolo. È stato bellissimo conoscerti, mi sono sempre sentito fortunato per aver condiviso un po’ del lungo sentiero della vita con te e l’esperienza scout. Ciao Claudio Castiello, riposa in pace amico mio.”

“Ci sono persone, che entrano nelle nostre vite come un dono. Tu, Claudio Castiello, con la tua professionalità, la tua gentilezza e la tua affabilità signorile sei stata un regalo prezioso per nostra città di Curti. Prega da lassù per tutti noi e continua ad accompagnare le tue figlie e tua moglie col tuo sorriso rassicurante. Ci mancherai tantissimo”.