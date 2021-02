Fedeli in preghiera per il loro parroco, sottoposto ad un delicato intervento odontoiatrico

CESA – (Lidia e Christian de Angelis) Fedeli pregano per il parroco, per un serio problema di salute a seguito di un intervento odontoiatrico. Ieri il sacerdote Don Carmine Schiavone si è sottoposto ad un delicato intervento odontoiatrico, ma durante lo stesso sono sorte delle complicazioni per cui si è temuto per il peggio. I fedeli tutti appresa la notizia hanno espresso vicinanza al sacerdote.

In particolare i membri dell’Azione Cattolica Cesa – Parrocchia San Cesario D. e M.hanno scritto: “Al termine della giornata di oggi rivolgiamo una particolare preghiera al Signore affinché assista il nostro parroco Don Giuseppe Schiavone, che oggi ha dovuto affrontare un improvviso e serio problema di salute.Un intervento odontoiatrico che doveva essere di routine è invece durato 6 ore a causa di complicazioni e un grave shock anafilattico, rientrato solo dopo circa 2 ore. La situazione attuale è migliorata ma il don presenta ancora uno stato febbrile e di indolenzimento generale.Preghiamo affinché il Signore lo preservi sempre nel suo servizio sacerdotale, che svolge con il massimo impegno e grande disponibilità verso ogni membro della nostra comunità.”