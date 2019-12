ARIENZO – I carabinieri del comando provinciale in collaborazione con quelli di Arienzo hanno arrestato Gennaro Morgillo, di Cancello Scalo. L’uomo è stato intercettato a bordo di un’auto nei pressi di via Polvica. Custodiva 3mila euro in contanti e un cetrto quantitivo di cocaina. Arrestato anche Salvatore Piscitelli, con lui nella stessa auto.