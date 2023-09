Fermati dal cane mentre tentano il furto, il povero animale massacrato a bastonate

I proprietari della masseria se ne sono accorti solo la mattina successiva.

VAIRANO PATENORA. Hanno tentato di portar via attrezzature da lavoro all’interno di una masseria, nel comune di Vairano Patenora. La struttura è disabitata da tempo, ma i proprietari vi tenevano ancora dei vecchi attrezzi utilizzati per la coltivazione dei terreni circostanti. Il furto è stato però fermato dal cane che i proprietari del casale tenevano lì proprio a custodire il tutto. Purtroppo i ladri se la sono presa con l’animale che è stato massacrato di botte, probabilmente con un bastone. I proprietari del casale se ne sono avveduti soltanto il giorno dopo ed hanno subito portato l’animale in una clinica veterinaria.