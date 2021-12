MADDALONI – Tre malviventi sono stati intercettati la notte scorsa in via Carmignano a Maddaloni. Stavano per rubare il catalizzatore da una vettura. Due sono riusciti a fuggire alla vista delle forze dell’ordine, mentre un terzo è stato fermato. Si tratta di Carmine Valentino di Santa Maria a Vico. E’ stato arrestato.